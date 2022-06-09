Путин назвал срок наступления лучшей жизни в России

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что через десять лет Россия будет жить лучше. Его слова приводит ТАСС.
«Да. А это в конце концов должно привести к повышению качества жизни. Совершенно верно», — сказа Путин, отвечая на вопрос одного из участников встречи о том, будет ли Россия жить лучше через десять лет.
Также во время общения с молодыми предпринимателя президент России отметил, что первоочередной задачей для РФ является демография.
«Если посмотреть на задачи, то какие задачи? Демография. Это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые», — подчеркнул он.
Ранее Путин заявил, что на долю современной России выпало «укреплять и возвращать». Он добавил, что тоже в свое время делал Петр I.