Путин: "Петр I возвращал территории, на нашу долю тоже выпала эта участь"

«Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан - когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Ну судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», - цитирует главу государства телеграм-канал «Пул №3».