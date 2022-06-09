Путин: "Петр I возвращал территории, на нашу долю тоже выпала эта участь"

Президент России Владимир Путин сравнил нынешнюю эпоху с временами Петра I. По мнению главы государства, «ничего не изменилось».
В ходе встречи с молодыми предпринимателями президент вспомнил о Северной войне, которую в течение 21 года вел Петр I. По словам Путина, Петр не «отторгал» чужие земли, а «возвращал» российские территории.
«Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан - когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Ну судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», - цитирует главу государства телеграм-канал «Пул №3».
9 июня исполняется 350 лет со дня рождения императора Петра I. При его правлении в России были созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург, страна провозглашена империей и реформирована. Петр I возглавлял войска в Азовских походах, Северной войне, Прутском и Персидском походах.