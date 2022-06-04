Песков рассказал о дружбе с Киркоровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российского певца и шоумена Филиппа Киркорова другом за то, что тот в нужный момент поддержал главу России Владимира Путина и проведение спецоперации. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что Дмитрий Песков заявил об этом на мероприятии по случаю празднования 90-летнего юбилея певца Бедроса Киркорова, отца Филиппа.
«Меня с вами связывает дружба с вашим сыном. Филипп мой друг. И он на самом деле настоящий друг. Сейчас такие события, которые всех проверяют. И что для меня важно, когда надо было первым поддержать президента — он это сделал. И когда надо было заступиться за друзей — он тоже это сделал», - подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что Бедрос планировал скромно отметить свой день рождения. Но его сын устроил для него грандиозный праздник.