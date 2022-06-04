Песков рассказал о дружбе с Киркоровым

«Меня с вами связывает дружба с вашим сыном. Филипп мой друг. И он на самом деле настоящий друг. Сейчас такие события, которые всех проверяют. И что для меня важно, когда надо было первым поддержать президента — он это сделал. И когда надо было заступиться за друзей — он тоже это сделал», - подчеркнул Песков.