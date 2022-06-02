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1 час назад

Киркоров устроил сюрприз на 90-летие отца

Елена Прошина

Филипп Киркоров устроил своему отцу Бедросу грандиозный сюрприз на его 90-летний юбилей.

Киркоров устроил сюрприз на 90-летие отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свой план певец реализовал в столичном ресторане «Большой», передает «Московский комсомолец».

По данным издания, Бедрос Киркоров рассчитывал отметить свое день рождения скромно, в кругу семьи, но его сын не смог допустить такого и подготовил грандиозный праздник.

Певец привез отца в ресторан, где его с криками «с юбилеем, наш дорогой», встретило 90 гостей. В их числе оказались Дмитрий Песков, Николай Басков, Евгений Петросян, Лариса Долина, семья Маликовых и другие.

Все гости пришли на праздник в тельняшках с портретом юбиляра и его любимых капитанских фуражках.

Именинника сюрприз растрогал до слез. Он поблагодарил сына за него и отметил, что певец его «как всегда удивил».

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