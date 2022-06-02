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1 час назад

Касьянов покинул Россию

Елена Прошина

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехал из России.

Касьянов покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом «РИА Новости» сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.

«Он сейчас не на территории РФ, но я не знаю, где он и когда вернется», — сказал он.

СМИ сообщили об отъезде Явлинского из России

Также Мерзликин не смог назвать причин отъезда Касьянова, но сослался на возможную личную подоплеку.

Ранее стало известно, что в Лондон улетел основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Его пресс-секретарь заявил, что он уехал в отпуск и вернется через две недели.

Политика,Константин Мерзликин,Григорий Явлинский,Михаил Касьянов,РПР-Парнас,Партия "Яблоко",
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