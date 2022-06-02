Касьянов покинул Россию

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехал из России.
Об этом «РИА Новости» сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.
«Он сейчас не на территории РФ, но я не знаю, где он и когда вернется», — сказал он.
Также Мерзликин не смог назвать причин отъезда Касьянова, но сослался на возможную личную подоплеку.
Ранее стало известно, что в Лондон улетел основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Его пресс-секретарь заявил, что он уехал в отпуск и вернется через две недели.