Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отправился из России в Великобританию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как утверждает собеседник агентства, Явлинский улетел в Лондон с пересадкой в Дубае 1 июня.

В «Яблоке» «Интерфаксу» сообщили, что Явлинский отправился в отпуск и вернется в Россию через пару недель.

Ранее стало известно об отъезде из России Анатолия Чубайса. Перед этим он покинул пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития.