Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отправился из России в Великобританию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как утверждает собеседник агентства, Явлинский улетел в Лондон с пересадкой в Дубае 1 июня.
В «Яблоке» «Интерфаксу» сообщили, что Явлинский отправился в отпуск и вернется в Россию через пару недель.
Ранее стало известно об отъезде из России Анатолия Чубайса. Перед этим он покинул пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития.
Представитель Чубайса заявил ТАСС, что тот недавно побывал в Турции и Израиле, где обсуждал сотрудничество с несколькими университетами.