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11 минут назад

СМИ сообщили об отъезде Явлинского из России

Мария Иванова

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отправился из России в Великобританию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как утверждает собеседник агентства, Явлинский улетел в Лондон с пересадкой в Дубае 1 июня.

В «Яблоке» «Интерфаксу» сообщили, что Явлинский отправился в отпуск и вернется в Россию через пару недель.

Ранее стало известно об отъезде из России Анатолия Чубайса. Перед этим он покинул пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития.

Пескова спросили о судьбе Чубайса

Представитель Чубайса заявил ТАСС, что тот недавно побывал в Турции и Израиле, где обсуждал сотрудничество с несколькими университетами.

Политика,Видео,Анатолий Чубайс,Григорий Явлинский,Партия "Яблоко",
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