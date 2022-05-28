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1 час назад

Путин рассказал о специфике переговоров с Киевом

Елена Прошина

Президент РФ Владимир Путин рассказал главе Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о специфике переговорного процесса с Украиной. Он подтвердил готовность к возобновлению диалога с Киевом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин рассказал о специфике переговоров с Киевом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», - отмечается в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что Киев вернется к переговорам с Россией только после возвращения всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля.

«Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть территории в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», - уточнил Зеленский.

Кроме того, он потребовал от западных стран ввести дополнительные ограничительные меры против Москвы.

Политика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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