Путин рассказал о специфике переговоров с Киевом

Президент РФ Владимир Путин рассказал главе Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о специфике переговорного процесса с Украиной. Он подтвердил готовность к возобновлению диалога с Киевом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», - отмечается в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что Киев вернется к переговорам с Россией только после возвращения всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля.
«Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть территории в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», - уточнил Зеленский.
Кроме того, он потребовал от западных стран ввести дополнительные ограничительные меры против Москвы.