В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
21 минуту назад

Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией

Елена Прошина

Украина возобновит переговоры с Россией после возвращения всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией
Фото: ReutersReuters

«Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть территории в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — сказал Зеленский.

Также он призвал союзнические страны к введению дальнейших санкций против России, отметив, что «мир, окружающий Украину, демонстрирует единство» в сложившейся ситуации.

«Начнутся потрясения»: Киссинджер обратился с призывом к Западу

Зеленский впервые дал интервью японским СМИ с начала событий в стране.

Напомним, что о приостановке переговоров Россия и Украина сообщили 17 мая. После встречи делегаций в марте в Стамбуле обсуждение продолжалось по видеосвязи, но сейчас не идет ни в каком виде. В МИД РФ виновником этого назвали Украину, заявив, что она «практически вышла из переговорного процесса».

В мире,Владимир Зеленский,МИД России,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители