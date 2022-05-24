Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией

Украина возобновит переговоры с Россией после возвращения всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть территории в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — сказал Зеленский.
Также он призвал союзнические страны к введению дальнейших санкций против России, отметив, что «мир, окружающий Украину, демонстрирует единство» в сложившейся ситуации.
Зеленский впервые дал интервью японским СМИ с начала событий в стране.
Напомним, что о приостановке переговоров Россия и Украина сообщили 17 мая. После встречи делегаций в марте в Стамбуле обсуждение продолжалось по видеосвязи, но сейчас не идет ни в каком виде. В МИД РФ виновником этого назвали Украину, заявив, что она «практически вышла из переговорного процесса».