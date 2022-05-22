Медведев: Байдену приходится туго

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту США Джо Байдену сейчас приходится «трудно». Медведев сравнил 79-летнего американского политика с престарелыми вождями КПСС.
В Telegram-канале Медведев припомнил эпизод в Южной Корее, куда Байден приехал с визитом в конце этой недели. Журналисты поинтересовались у президента США, какое послание или сообщение он хочет передать главе КНДР Ким Чен Ыну.
«В ответ Байден сказал просто «Hello», а затем, спустя несколько секунд, добавил: «Это всё... Точка». Трудно ему», - написал Медведев
При этом он опубликовал видео с диалогом Брежнева и Суслова из сериала «Брежнев».
— Михаил Андреевич, скажи откровенно, как ты себя чувствуешь?
— Я хорошо себя чувствую, Леонид Ильич.
— Хорошо себя чувствовать ты не можешь!
— Почему, Леонид Ильич?
— Да потому что тебе — восемьдесят лет! Не может человек в восемьдесят лет чувствовать себя хорошо.
Джо Байден на этой неделе совершил трехдневный визит в Сеул. Он провел переговоры с новым президентом Южной Кореи, посетил Центр воздушных и космических операций. Затем он отправился в Японию.