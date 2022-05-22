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6 минут назад

Байден передал сообщение для Ким Чен Ына

Российская Газетаиещё 3

Президент США Джо Байден передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну приветствие в ходе своего визита в Южную Корею. Об этом со ссылкой на журналистов пула Белого дома пишет южнокорейская газета «Чосон Ильбо».

Байден передал Ким Чен Ыну привет в ходе своего визита в Южную Корею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, после встречи американского лидера с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном репортеры поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание или сообщение, чтобы передать северокорейскому коллеге.

В ответ Байден сказал Hello («Привет»), а затем, спустя несколько секунд, добавил: «Это все... Точка».

Ранее президент США также раскрыл отношение к возможному ядерному испытанию КНДР во время его азиатского турне. По его словам, Вашингтон готов ко всему, что делает Пхеньян. Американский лидер пояснил, что США продумали ответ на любые шаги Северной Кореи.

Отмечается, что Байден в ходе трехдневного визита в Сеул вместе с лидером страны также посетит Корейский центр воздушных и космических операций на базе ВВС Осан в Пхёнтхэке. Затем он отправится в Японию.

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