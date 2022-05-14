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51 минуту назад

Лавров: последствия гибридной войны против РФ ощутят все

Илья Родин

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на заседании Совета по внешней и оборонной политике, что все страны мира в той или иной степени ощутят последствия объявленной коллективным Западом гибридной войны против России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», - подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, российские власти «делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем».

Лавров заявил, что России на Западе объявили гибридную войну: что это значит

Он отметил, что в России привыкли к санкциям, так как «в том или ином виде они были практически всегда», но его все же удивляет «абсолютно пещерный, русофобский всплеск».

Ранее Лавров рассказал, что переговоры России и Украины приостановились «из-за инструкций, которые они [киевские власти] получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не форсировать переговорный процесс».

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,
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