Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на заседании Совета по внешней и оборонной политике, что все страны мира в той или иной степени ощутят последствия объявленной коллективным Западом гибридной войны против России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», - подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, российские власти «делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем».

Он отметил, что в России привыкли к санкциям, так как «в том или ином виде они были практически всегда», но его все же удивляет «абсолютно пещерный, русофобский всплеск».