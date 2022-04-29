Лавров объяснил, почему застопорились переговоры с Киевом

Российско-украинские переговоры застопорились из-за непоследовательности Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

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Лавров напомнил, что российская сторона сразу согласилась на переговоры, как только их предложил президент Украины Владимир Зеленский.

«Полагаю, мы вели эти переговоры добросовестно, в отличие от украинских представителей, которые постоянно меняли свои позиции», - заявил глава российского МИД, его слова приводит ТАСС.

По его словам, переговоры застопорились в результате непоследовательности Киева «из-за инструкций, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не форсировать переговорный процесс».

Лавров отметил, что Украина хочет «каждый раз играть в игры», ее представители являются «непоследовательными» и «недобросовестными» переговорщиками.

По мнению министра, если бы украинская сторона честно вела переговоры, Москва и Киев «могли бы постепенно значительно продвинуться в переговорном процессе, и Украине были бы даны гарантии безопасности от ряда стран».