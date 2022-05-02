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53 минуты назад

Сенатор Пушков дал совет обиженному на Турцию Зеленскому

Илья Родин

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому обижаться на всю Европу, а не только на Турцию, которая продолжает принимать российских туристов. Об этом пишет РИА «Новости».

Сенатор Пушков дал совет обиженному на Турцию Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа, а на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в войну на стороне Киева», - подчеркнул сенатор.

Он добавил, что реальность не всегда будет в пользу киевских властей.

В Турции назвали Зеленского "глупым комиком" после слов о россиянах

Агентство напомнило, что Зеленский в интервью греческому телеканалу ERT раскритиковал политику Турции. Особенное негодование у украинского лидера вызвал тот факт, что страна по-прежнему приглашает туристов из России.

Алексей Пушков ранее обратил внимание на высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе его страны из ЕС.

«Пока это политическая риторика, но она показательна. До недавнего времени лидеры стран-членов ЕС таких сомнений себе не позволяли», - указал сенатор.

Он уверен, что подобные высказывания официальных лиц хорошо отражают настроения венгерского общества.

Политика,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,Алексей Пушков,Совет Федерации,ЕС,
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