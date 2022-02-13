В России указали на первый признак распада Евросоюза

Член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале обратил внимание на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о возможности выхода его государства из Европейского союза (ЕС).

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«Пока это политическая риторика, но она показательна. До недавнего времени лидеры стран-членов ЕС таких сомнений себе не позволяли», - заявил сенатор.

Он полагает, что подобные высказывания высокопоставленных лиц хорошо отражают настроения венгерского общества.

Для подтверждения своего мнения он дал ссылку на материал, опубликованный в Telegram-канале «Доктор Сосновский», в котором, в свою очередь, упоминается статья из издания N-tv.de.

В статье Орбан позволил себе довольно резкие высказывания. Он заявил, что «Европейский союз, отказываясь признавать венгерское законодательство, ведет своего рода «священную войну, джихад» против его страны».

Далее премьер-министр отметил, что если ЕС примет «неверное решение», то дальнейший совместный путь будет невозможен.