Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил лишить российского гражданства актера Жерара Депардье за критику спецоперации на Украине. Об этом сообщает URA.RU.
Политик призвал Депардье выбрать «сторону баррикад».
«Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию», - сказал Миронов в интервью
Он отметил, что актер получил российское гражданство, чтобы не платить налог в 56% на свои доходы во Франции.
«Таких надо лишать гражданства», - заявил депутат.
Ранее другой депутат Госдумы – Султан Хамзаев – предложил не только лишить Депардье гражданства, но и конфисковать подаренные ему квартиры в Саранске и Грозном.
Депардье осудил российскую спецоперацию на Украине и высказался против властей России.