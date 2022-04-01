«Лишить гражданства»: в России ответили на заявление Депардье

Актера Жерара Депардье предложили лишить российского гражданства за его высказывания о спецоперации на Украине. С таким призывом выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, его слова приводит РИА Новости.

Основанием для лишения Депардье гражданства, по мнению Хамзаева, стало «чванство» сделанных актером «выпадов». Депутат подчеркнул, что Депардье не был уполномочен россиянами делать заявления от лица всего народа.

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Также, согласно заявлению Хамзаева, лишение Депардье гражданства должно сопровождаться конфискацией имущества актера в пользу детей-сирот.

«Ему подарили две квартиры — в Саранске и Грозном. Эти квартиры нужно изъять и передать на нужды детей-сирот. Это было бы самым правильным решением в данном вопросе», — подытожил депутат.

В действующем законодательстве прописана процедура прекращения гражданства России в том случае, если паспорт был получен для осуществления «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации» или его обладатель был замешан в террористической, экстремистской или диверсионной деятельности.

Также в Госдуме предлагали ввести такую процедуру для признанных виновными в государственной измене.

В федеральном законе «О гражданстве» эта процедура называется отменой решения о приеме в гражданство, однако в декабре 2021 года Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, в котором процедура будет прямо называться прекращением гражданства. Также планируется расширить список деяний, за которые могут лишить российского паспорта. Закон находится на стадии рассмотрения и еще не прошел второго чтения.

Ранее получивший гражданство России в 2013 году Жерар Депардье раскритиковал спецоперацию России. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, и предложили разъяснить Депардье причины спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, и, если с его стороны будет желание, в Кремле готовы дать ему необходимые пояснения. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания актера по поводу российской спецоперации на Украине.

"Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит", - сказал представитель Кремля, говоря о словах исполнителя. "Мы при необходимости готовы будем все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал, - добавил Песков. - Если он захочет".

Пресс-секретарь предположил, что Депардье не очень осведомлен о событиях, происходивших в стране с 2014 года.

"В силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня, он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, он не понимает, что такое Минские договоренности, он не понимает, что такое Донецк и Луганск, он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах", - отметил представитель Кремля.

Ранее актер выступил с резкими высказываниями о проводимой Россией специальной военной операции на Украине и заявил, что направит все доходы от трех своих апрельских концертов в помощь жителям Украины.

Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Причиной стало решение занимавшего тогда пост президента Франции Франсуа Олланда ужесточить налоги. Сначала актер перебрался в соседнюю Бельгию, за что члены правящей Соцпартии сильно его раскритиковали, несмотря на то, что за последние 45 лет он заплатил 145 млн евро в качестве налогов в своей стране. В ответ на это исполнитель пообещал отказаться от французского гражданства и получил паспорт РФ.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» депутат Госдумы, актёр Николай Бурляев, комментируя заявление Жерара Депардье, сообщил, что мнение представителей Запада о спецоперации не должно волновать россиян.

«То, что люди по-разному реагируют — это понятно, поскольку всюду разная информация. В западном мире определённая абсолютно подача к ходу событий и однозначное осуждение России. У меня в Лондоне есть близкие люди, которые, одурманенные всей этой пропагандой, пишут: «Что вы делаете? Что делает эта Россия? Остановитесь!» Но это никак нас не должно беспокоить. Мы не должны, приняв правильное решение, реагировать на те звуки, доносящиеся из мира, который закрыл перед нами железный занавес».

К словам французского актера Жерара Депардье о спецоперации на Украине не стоит серьезно относиться, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. В столице Чечни у артиста, к слову, есть квартира.

Ранее Депардье, получивший в 2013 году гражданство РФ, поддержал Украину в военном конфликте с РФ, отметив, что россияне не несут ответственности за действия своего президента.

«Депардье – эксцентричный артист в полном понимании этих слов. Поэтому серьезно относиться к его словам нет необходимости. Бывают люди, у которых сегодня одна позиция, завтра другая, не совсем последовательная. Мне кажется, он не совсем понимает, что происходит вокруг», - сказал Тапаев.

По его мнению, от Депардье не стоит требовать извинений, при этом актеру следует высказываться о вопросах, в которых он компетентен.

«Я советую ему высказываться на те темы, где он является специалистом – в области кино и искусства. Мне кажется, этого достаточно», - отметил глава Союза чеченской молодежи.

Тапаев также сообщил, что Депардье нечасто бывает в своей квартире в Грозном.