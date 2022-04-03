"Это чудовищно": Песков о санкциях против пресс-секретарей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что ему представляется неправильным введение санкций против СМИ и пресс-секретарей. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Дмитрий Песков заметил, что искренне удивился, когда против него ввели ограничительные меры.

«Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить - это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно», - подчеркнул он.

Агентство напомнило, что в программе «Москва. Кремль. Путин» Песков сказал, что, наложив рестрикции на президента РФ Владимира Путина, западные государства «вышли за пределы разумного». Он заметил, что «никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государств».