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41 минуту назад

"Это чудовищно": Песков о санкциях против пресс-секретарей

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что ему представляется неправильным введение санкций против СМИ и пресс-секретарей. Об этом пишет ТАСС.

"Это чудовищно": Песков о санкциях против пресс-секретарей
Фото: ReutersReuters

Дмитрий Песков заметил, что искренне удивился, когда против него ввели ограничительные меры.

«Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить - это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно», - подчеркнул он.

Агентство напомнило, что в программе «Москва. Кремль. Путин» Песков сказал, что, наложив рестрикции на президента РФ Владимира Путина, западные государства «вышли за пределы разумного». Он заметил, что «никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государств».

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Дмитрий Песков ранее сообщил о том, что в отдаленной перспективе есть шансы наладить нормальные взаимоотношения между РФ и европейскими странами. По его мнению, выход можно найти из любой ситуации, даже такой сложной.

Политика,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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