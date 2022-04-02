"Выходы всегда есть": Песков об отношениях с ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сложных отношениях между Россией и странами Евросоюза, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что возможно найти выход из любой ситуации. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», - отметил Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал об условиях, при которых возможно возобновление нормальных отношений между Москвой и европейскими государствами.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», - уточнил Песков.