"Выходы всегда есть": Песков об отношениях с ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сложных отношениях между Россией и странами Евросоюза, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что возможно найти выход из любой ситуации. Об этом пишет РИА «Новости».
«Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», - отметил Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь президента рассказал об условиях, при которых возможно возобновление нормальных отношений между Москвой и европейскими государствами.
«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», - уточнил Песков.
Он отметил, что понимание у европейцев рано или поздно наступит, но это может быть «не ближней перспективой».