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49 минут назад

"Выходы всегда есть": Песков об отношениях с ЕС

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сложных отношениях между Россией и странами Евросоюза, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что возможно найти выход из любой ситуации. Об этом пишет РИА «Новости».

"Выходы всегда есть": Песков об отношениях с ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», - отметил Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал об условиях, при которых возможно возобновление нормальных отношений между Москвой и европейскими государствами.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», - уточнил Песков.

Он отметил, что понимание у европейцев рано или поздно наступит, но это может быть «не ближней перспективой».

Политика,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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