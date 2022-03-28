Предсказания Жириновского, которые сбылись: прогнозы по годам

В марте 2022 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев начал публиковать выдержки из своих книг с «пророчествами» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в том числе о нежелании НАТО принимать Украину и кризисе в Донбассе. «Рамблер» сделал подборку с предсказаниями В. В. Жириновского, которые сбылись.

Фото: ТАСС ТАСС

Пророчество о будущем Украины

Видео дня

1991 год

В 1991 году Владимир Вольфович говорил, что Восточная и Южная Украина останутся пророссийскими регионами:

«Крым, Малороссия, Новороссия, вся Восточная, Южная Украина - это российские земли. Поэтому, если когда-нибудь и встанет вопрос о независимости Украины, то только в пределах шести западно-украинских областей - это Закарпатье, Львов, Тернополь, Иваня-Франковск, Волынь и Ровно. Только эти регионы, столицей будет Львов и через несколько месяцев там будут польские войска, вот такая независимость ждет Украину. А Восточная и Южная Украина - это было Россией, и Крым освобождали, завоевывали, цивилизовывали русские»

1998 год

В 1998-м Жириновский заявил, что Украину никогда не примут в НАТО. Он отмечал, что этого не произойдет, так как не будут решены пограничные вопросы:

«Посмотрите Кючук-Кайнарджийский мирный договор [между Россией и Османской империей]»

Жириновский подчеркивал, что если не Россия, то Крымом начнет интересоваться Турция.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к идее вступления в НАТО, так как альянс не готов принять Украину.

2008 год

14 лет назад во время выступления на украинском ток-шоу лидер ЛДПР предостерегал Украину от необдуманных шагов:

«Идеальный вариант для Грузии и для Украины был бы оставаться нейтральными странами и иметь хорошие дружеские отношения с Россией. Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО и население выступит против, а над ними будут издеваться, если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, - мы защитим эти города. У России есть концепция национальной безопасности. Там четко написано, весь мир знает, что в случае угрозы для России в любой точке планеты мы имеем полное право нанести превентивный удар»

Предсказания В.В. Жириновского на 2022

Выступая в Госдуме в этот день, Владимир Вольфович

говорил о противостоянии России с Западом (как раз тогда Москва направила свои требования по гарантиям безопасности к США и НАТО). Он отмечал, что Запад может попытаться затянуть переговоры, постоянно предлагая новые встречи и откладывая принятие решений, но для РФ это будет неприемлемо:

«Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую - вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, - это будет год немирный, это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. Все должны заткнуться и уважать нашу страну»

О планах Турции на Кавказе

1998 год

Во время пресс-конференции в Чечне Жириновский заявил, что Турция будет вмешиваться в конфликты на Кавказе:

«У Турции прямые планы захвата Кавказа. Чем хуже будет обстановка на Северном Кавказе, тем быстрее туда придет турецкая армия. Турецкие спецслужбы уже находятся в Чечне, тренируют азербайджанскую армию, туркменскую армию»

Расширение НАТО на восток

1999 год

Выступая в Совете Европы, Жириновский назвал главной целью НАТО противостояние с Россией и предупредил о расширении альянса:

«У НАТО нет других планов, кроме ведения войны, главная цель - война с Россией, но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии, Кавказ, Балканы, Ближний Восток, напрямую они не пойдут, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. <…> НАТО будет двигаться на восток»

Прогноз на 21-й век: нефть и терроризм без конца

2003 год

На одной из пресс-конференций Жириновского попросили сделать прогноз для России и мира на 21-й век:

«Век борьбы с терроризмом, самое плохое все случится в 21-м веке. Потому что граждан слишком много, планета уже истощена, мы всё выжали, мы выкачали нефть, уголь, леса горят, экология. Страшные болезни и катаклизмы ждут нас, поэтому надо быть хорошо подготовленными. И Россия, единственная страна в мире, выиграет в этой ситуации. Почему? У нас есть огромная территория. Тут же возникает и фактор риска - им нужны свободные территории, чтобы бежать с загнивающих территорий»

2004 год

В 2004 году Жириновский заявил, что террористическая угроза и нефтяной бизнес будут тесно связаны друг с другом:

«Афганистан, Ирак, Косово, Кавказ - это четыре фронта третьей мировой войны. <…> На 21-й век придумали новую забаву - вот ребята, мусульмане, вот террористы. <…> Это передел собственности, нужна нефть, значит, будем воевать в тех странах, где есть нефть. Под видом демократизации будем туда отправлять войска. Когда кончится? Никогда не кончится, весь 21-й век»

Прогнозы о Карабахе и Армении

2004 год

Лидер ЛДПР заявил, что конфликты в секторе Газа и Карабахе не утихнут в 21-м веке:

«Всем выгодны маленькие войны, никому не выгодна война между США, Россией и Китаем. Вот чего боится человечество. Индия и Пакистан пускай воюют, Израиль и Палестина пускай воюют, в Грузии пускай воюют, в Карабахе пускай воюют»

Жириновский отмечал, что конфликты на Северном Кавказе «будут затухать, возникать, затухать, возникать, продолжаться еще многие десятилетия».

В том же году Жириновский предсказал, что геноцид армян властями Османской империи признает еще большее количество стран и организаций:

«Я уверен, что придет время, когда все парламенты мира, ООН, Совет Европы и НАТО признают чудовищный акт, учиненный против армянского народа турецким руководством в 1915 году и может встать вопрос о выплате компенсации армянским гражданам. Германия выплачивает, придет время Турции, Турция будет выплачивать»

О будущем президенте США

2004 год

В 2004 году Владимир Вольфович заявил, что один из будущих президентов США будет афроамериканцем.

Барак Обама победил на президентских выборах в 2009 году.

Белоруссия в Союзном государстве

2004 год

В 2004 году Жириновский был уверен, что Белоруссия и Россия будут развивать проект Союзного государства:

«Мы выступаем открыто, четко и последовательно за создание Союзного государства, обязательно при этом учитывать интересы белорусской стороны. Чтобы всем было выгодно создать новое, единое государство. Думаю, что мы это обязательно сделаем. Всегда выступаю на стороне Белоруссии, самый надежный партнер, друг, брат, духовное родство по всем позициям»

Цены на газ

2006 год

В 2006 году на ток-шоу, в котором также участвовал Петр Порошенко, Жириновский предсказал резкий скачок цен на газ в Европе:

«Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать»

Кризис в Восточной Европе

Ноябрь 2020 года

Осенью 2020 года лидер ЛДПР заявил, что Восточную Европу ждет серьезный кризис в ближайшие годы. Виновником кризиса Жириновский назвал Запад:

«Если Запад будет проводить политику атлантизма, вся Европа под лидерством США. <…> Если Восточная Европа пойдет с Западом <…>, кризис еще больше обострится, мы будем вынуждены на каком-то этапе, через три года, через пять лет, через семь, в любом случае до 2030 года, этот [украинский] конфликт разрешить»

Он отметил, что сделать это можно будет только силовым путем, которого Россия не хочет, но который ей навяжут.

Казахстан и уход Назарбаева

21 июля 2021 года

В середине лета 2021 года Жириновский предсказал обострение обстановки в Средней Азии. В начале 2022 года после резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

Также лидер ЛДПР отмечал, что Казахстану нужно обновление власти. К тому моменту первый президент страны уже покинул свой пост, но сохранял рычаги влияния:

«35 лет у власти, сперва премьер-министр, потом президент, это немыслимо, это чудовищно. Даже если очень хороший человек, это тормозит развитие страны. Молодежь бунтует, происходит радикализация»