Владимир Жириновский: биография, предсказания, личная жизнь

Владимир Вольфович Жириновский – удивительная персона и противоречивая политическая фигура, председатель партии ЛДПР (Либерально-демократической партии России), его биография буквально пестрит яркими фактами. Широкой общественности известен как один из самых запоминающихся политиков, который позволял себе резкие высказывания и громкие заявления, а также имеет свой собственный неповторимый имидж: громкое крикливое произношение в манере, свойственной исключительно ему одному, а также его визитная карточка – кепка.

Семья Владимира Жириновского

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Владимир Жириновский 25 апреля 1945 года в Алма-Ате (Казахская ССР). Его родители — Вольф Исаакович Эйдельштейн и Александра Павловна Жириновская, которая дважды была замужем, Владимир Вольфович – единственный совместный ребенок от второго ее брака. Семья родителей будущего политика была большая и в ней он был шестым ребенком. Первый муж Александры Жириновской – Андрей Жириновский, который скончался в 1944 году от туберкулеза. За Эйдельштейна она вышла, спустя год после смерти первого мужа.

Поразительно, но сам Вольф Эйдельштейн своего сына практически не видел: спустя совсем немного времени после его рождения его депортировали в Польшу, откуда была организована репатриация в Израиль. Он прожил там до начала восьмидесятых и впоследствии ни разу не встречался с Владимиром Жириновским, а в 1983 году погиб в ДТП под колесами автобуса.

Поговаривают, что сам он нежных чувств к отцу не испытывал, предположительно это и стало причиной того, что Жириновский в молодости сменил фамилию с Эйдельштейн на фамилию первого мужа своей матери. По другой версии, Жириновский сделал это, чтобы не афишировать свои еврейские корни. Впрочем, есть и третья теория, согласно которой, фамилию изменил не он сам – это сделала его мать еще в тот момент, когда сам Владимир Вольфович был совсем ребенком.

Жириновский учился в обычной школе в Алма-Ате № 25. В 1964-1970 годах проходил обучение в Институте восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности "Турецкий язык и литература". А с 1965 по 1967 год учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.

Рождение Жириновского-политика

Свою политическую деятельность он начал в 1967 году. Будущий лидер ЛДПР направил письмо Леониду Брежневу, в котором заявил о необходимости реформ в сфере образования, сельского хозяйства и городского управления.

“Мне 20 лет, через месяц, в апреле, будет 21 год. Я пишу безобидное письмо Брежневу о том, что нужны реформы. В частности, реформа общественного транспорта. Давайте уберем билеты, кассы, контролеров. Сколько денег на них уходит, люди волнуются”,

– рассказывал он впоследствии в своем интервью для телеканала “МИР 24”.

Его волновали проблемы развития сельского хозяйства, оттока молодого поколения в большие города. По его мнению, юные мальчишки и девчонки уезжали в большие города, чтобы получить качественное обучение, а в деревню возвращаться не хотели. Пока развивались густонаселенные города, поселки же постепенно пустели.

Впрочем, сам Жириновский практически уверен, что письмо до Брежнева не дошло:

“Кто будет читать его! Миллионы писем были! Сразу расписывается в горком КПСС. Там тоже первый секретарь не читает. Направляют в отдел вузов, поскольку я студент. Там начальник отдела поручает какому-то инспектору, референту. Он меня приглашает и объясняет, что эти реформы невозможно провести”.

Фото В.В. Жириновского

В начале своей карьеры Жириновский несколько раз подавал заявление о приеме в КПСС, но безуспешно. В 1967 году он не смог получить рекомендации от бюро комитета ВЛКСМ МГУ, о причинах отказа ему так и не сказали. Впоследствии же Жириновский не раз опровергал эту информацию, заявляя, что и не пытался вступить в КПСС по идейным соображениям.

В 1969 году его отправили переводчиком в Турцию на строительство нефтеперерабатывающего завода внешнеторговым объединением "Нефтехимпромэкспорт" в город Искендрон – это была его преддипломная практика. Доподлинно неизвестно, что именно произошло в ходе этой поездки, но факт в том, что Жириновского арестовали и выслали из страны. Сам политик утверждал, что ему пришлось пробыть в местной тюрьме 17 дней. По одной из версий, Жириновский проводил с турецкими рабочими беседы о преимуществах коммунизма, а в Турции в те времена деятельность коммунистических партий была под запретом. В турции его сочли за агента КГБ и выслали из страны. Возможно, это и поставило крест не только на его вступлении в КПСС, но также и на последующем поступлении в аспирантуру.

В 1970-1972 годах, после окончания обучения, служил по призыву офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси. А с 1972 по 1975 год работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира.

Свое дальнейшее обучение Жириновский все же продолжил на вечернем отделении юридического факультета МГУ по специальности "юрист" и в 1977 получил диплом с отличием.

После этого он стал работать старшим консультантом отдела Европы Инюрколлегии при московской городской коллегии адвокатов. Затем устроился на работу старшим юрисконсультом издательства "МИР", где чуть позже стал возглавлять юридический отдел.

Фото В.В. Жириновского

Это был один из поворотных моментов в его становлении как политика, потому что именно тогда он впервые выступил за отмену принципов партийности и национальности, которые были основополагающими долгое время и учитывались при назначении человека на ответственную должность.

Жириновский и «Перестройка»

Реальное же начало политической деятельности Жириновского пришлось на эпоху так называемой «Перестройки» и незадолго до нее. В то время он много участвовал в митингах и работе различных политических организаций.

Вспоминая то время, он в интервью “Парламентской газете” он говорил:

“Представьте, Арбат, 1988 год. Люди останавливаются и между собой обсуждают политические темы. Один начинает говорить, и вокруг него собирается толпа. А я тогда был рядовым юрисконсультом издательства «Мир». И меня коробило, что на собраниях коммунистов мне говорили: «А теперь закрытая часть, пожалуйста, уйдите». Они провалились на том, что делили людей на два сорта: член КПСС и беспартийный. И вот я на Арбате высказывал своё мнение – и люди слушали. Я тогда впервые понял, что вызываю интерес”.

Так он познакомился с будущим инициатором создания партии Либерал-демократической партии Советского Союза Владимиром Богачевым, она была зарегистрирована в 1991 году и впоследствии была переименована в Либерал-демократическую партию России (ЛДПР).

По утверждению самого Жириновского, его назначение на должность главы партии произошло органически – Богачев и его коллеги сами пришли к Владимиру Вольфовичу и попросили взять на себя лидерство. Как неоднократно заявлял Жириновский, будущим соратникам пришлось уговаривать его почти год.

Бессменный участник президентской гонки

Политическая карьера Жириновского буквально взлетела вверх и в 1991 году он впервые баллотировался на пост президента РФ. Тогда он стал единственным зарегистрированным кандидатом, который не собирал подписи, а заручился поддержкой пятой части народных депутатов Верховного Совета. Его президентская кампания строилась под лозунгом: “Хочу поднять русский вопрос!” и надолго привязалась к имиджу партии ЛДПР впоследствии. Тогда Жириновский занял третье место, за него проголосовало 7,8% избирателей. Он проиграл Николаю Рыжкову и Борису Ельцину.

А в 1993 году стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания и затем переизбирался в 1995, 1999 и 2003 годах.

В 1996 году Жириновский снова подал свою кандидатуру на пост президента. Он шел с лозунгами «Мы за город с русскими лицами» и «Я подниму Россию с колен!». В то время он жестко критиковал коммунистическую партию Геннадия Зюганова. Впрочем, народной любви он не снискал – его поддержало всего 5,7% избирателей, он был пятым в списке лидеров. В тот год на пост президента также баллотировались Борис Ельцин, Геннадий Зюганов, Александр Леберь и Григорий Явлинский.

В 2000 году он снова выдвинул свою кандидатуру, но безуспешно. А в 2004 сделал неожиданный ход: баллотироваться самостоятельно не стал, но заявил кандидатуру своего охранника – Олега Малышкина.

В 2008 году Жириновский, уже ожидаемо, выдвинул свою кандидатуру на выборы президента. Его ждал оглушительный успех, который не могли предсказать даже политологи. Несмотря на то, что на тех выборах он занял третье место, Жириновский в 2008 году набрал рекордное количество голосов – 9,35%, уступив Геннадию Зюганову и Дмитрию Медведеву. Лозунгами его избирательной кампании того года были «Зачищу всю страну!», «Успокою всех» и «За все ответите!».

В 2012 году Жириновский вновь выдвигался на пост президента, он ставил на критику партии “Единая Россия”, рассчитывая на благосклонность участников протестных акций. Лозунгом его кампании была фраза: «Жириновский, или будет хуже». Но избиратели, несмотря на кричащую ультимативность, предпочли ему других кандидатов. В тот год Жириновский оказался позади Владимира Путина, Геннадия Зюганова и Михаила Прохорова.

А в 2018 году на выборах президента России кандидатуру Жириновского уже традиционно ожидали. Тогда за него проголосовало 5,6% избирателей. Владимир Вольфович уступил Владимиру Путину и Павлу Грудинину.

Но широкой общественности политик запомнился не как завсегдатай выборов на должность президента, а как харизматичный политик, который позволяет себе жесткие высказывания и может устроить скандал прямо на заседании в Государственной Думе.

В 2013 году Жириновского буквально обвинили в фашизме. Политик участвовал в качестве гостя в программе “Поединок” на телеканале “Россия 1”, где Жириновский, обсуждая проблему терроризма, предложил “огородить Северный Кавказ колючей проволокой”. Такое высказывание Жириновского вызвало широкий резонанс не только среди обывателей, но и среди его соратников по партии. Жириновского обвинили в разжигании ненависти между народами.

"Мы считаем для себя невозможным впредь состоять в партии, руководимой политиком, который скомпрометировал себя, как носитель фашистской идеологии. Мы также призываем все региональные отделения последовать нашему примеру",

– заявил координатор регионального отделения ЛДПР Адлан Шамсадов, его слова приводит Первый канал.

Впрочем, партия после этого не распалась и все же продолжила существование.

Несдержанность политика широко известна в Госдуме. Он не раз устраивал драки во время заседаний, а в 2018 году и отличился во время несанкционированного шествия в Москве, куда пришел вместе со своей охраной. Один из митингующих обозвал Жириновского бранным словом, возмущенный политик не смог удержаться от ответа и ударил обидчика кулаком в лицо – тогда в драку вмешались охранники Жириновского.

Сейчас у политика уже почтенный возраст – ему 75 лет и до последнего момента он не изменял себе:следовал своим собственным принципам, оставался таким же энергичным, возможно даже чересчур крикливым лидером ЛДПР, но его сломил коронавирус.

Владимир Жириновский заболел

Февраль 2022 года стал для семьи политика кошмаром — Жириновского забрали в Центральную клиническую больницу в Москве с диагнозом “коронавирус”. Как считают врачи, у него был выявлен омикрон-штамм, диагностировано поражение 50-75% легких, Жириновский провел в коме две недели, затем вышел из нее. Врачи поместили его на аппарат ИВЛ.

Течение отягчает еще и сопутствующая болезнь – у Жириновского уже много лет диабет.

По данным ВЦИОМа, момента госпитализации Владимира Жириновского, уровень доверия россиян к деятельности лидера ЛДПР возрос: в конце января и начале февраля опрос показал, что Жириновскому склонны доверять 28,1% опрошенных. В середине марта же этот показатель достиг уровня 45,9%.

Фото В.В. Жириновского

Предсказания Владимира Жириновского

Резкость высказываний Владимира Жириновского вкупе с категоричностью его слов, впрочем, не отнимает достаточно точных высказываний относительно происходящих в 2022 году событий.

“Мы никогда не позволим, чтобы войска НАТО стояли у наших границ. Прибалтика была ошибкой, но больше этой ошибки не будет”,

– говорил политик изданию Regnum еще в 2017 году. Такими остаются прогнозы политика и до сих пор.

А в конце 2021 года в эфире одного из федеральных телеканалов лидер ЛДПР высказал свое мнение относительно того, как будут развиваться события в Украине. Тогда политик озвучил опасение, что 2021 год может стать последним мирным годом для России. Его слова приводит официальный сайт ЛДПР: