Найдено пророчество Собчака 30-летней давности об Украине

«Действия армии Украины в отношении советской армии и флота — это действия, которые представляют угрозу для всего человечества в целом. В этом случае возможно проведение ими международной конференции, проводимой под эгидой ООН с участием ведущих стран мира для того, чтобы выработать определенные решения. Я противник решать какие-либо территориальные конфликты силой, но здесь нельзя упускать время, нельзя допустить, чтобы Украина уже создала такую армию, которую она обязательно пустит в ход… Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Я считаю, что мы сегодня закладываем мину не только под наше будущее, но и под будущее всего человечества», — сказал 30 лет назад Анатолий Собчак.