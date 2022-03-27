Найдено пророчество Собчака 30-летней давности об Украине

Советский и российский политический деятель, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в 1992 году пророчески высказался насчет действий Украины, сообщает «Ура.ру».
«Действия армии Украины в отношении советской армии и флота — это действия, которые представляют угрозу для всего человечества в целом. В этом случае возможно проведение ими международной конференции, проводимой под эгидой ООН с участием ведущих стран мира для того, чтобы выработать определенные решения. Я противник решать какие-либо территориальные конфликты силой, но здесь нельзя упускать время, нельзя допустить, чтобы Украина уже создала такую армию, которую она обязательно пустит в ход… Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Я считаю, что мы сегодня закладываем мину не только под наше будущее, но и под будущее всего человечества», — сказал 30 лет назад Анатолий Собчак.
Фрагмент того эфира опубликовала автор анонимного Telegram-канала «Небожена» с пометкой о том, что «даже такие либерально настроенные люди как Собчак понимали, что собой представляет проект «самостийной Украины».
Как считал Собчак, идея содружества стран провалилась, что привело к очередному тупику. По его словам, именно Украина заняла позицию, которая привела к идее содружества, однако «теперь стало ясно, что эта идея понадобилась только для одного: для того, чтобы использовать ее как определенную передышку и за этот период создать собственную армию».
Политик отмечал, что в речах руководства Украины (1992 года) нет ни слова о правах человека, о правовом государстве, «они все начинаются и заканчиваются словами о независимости. Теперь мы видим, какую независимость они избрали».
У Собчака не было сомнений в том, что «Украина предъявит соответствующие претензии на ядерное оружие».