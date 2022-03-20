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5 минут назад

«Меньше дышать»:  Захарова дала совет немцам по борьбе с РФ

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила над высказыванием министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира. В интервью журналу Der Spiegel он заявил, что жителям Германии следует есть меньше мяса, чтобы противостоять политике президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

«Меньше дышать»: Захарова дала совет немцам по борьбе с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И это ведь только часть правды. Жаль, он не рассказал немцам все до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», - написала Захарова.

Отмечается, что Джем Оздемир рассказал журналистам «Шпигеля», что Москва якобы использует поставки продовольствия как оружие в современной мировой ситуации. Поэтому уменьшение потребления мяса уже поможет противостоять России.

Он считает также, что жителям ФРГ необходимо «делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов».

Ранее сообщалось, что Мария Захарова в резкой форме прокомментировала воспоминания президента Украины Владимира Зеленского о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым в 2019 году. Она назвала его интерпретацию «чудовищным бредом».

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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