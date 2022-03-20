«Меньше дышать»:  Захарова дала совет немцам по борьбе с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила над высказыванием министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира. В интервью журналу Der Spiegel он заявил, что жителям Германии следует есть меньше мяса, чтобы противостоять политике президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.
«И это ведь только часть правды. Жаль, он не рассказал немцам все до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», - написала Захарова.
Отмечается, что Джем Оздемир рассказал журналистам «Шпигеля», что Москва якобы использует поставки продовольствия как оружие в современной мировой ситуации. Поэтому уменьшение потребления мяса уже поможет противостоять России.
Он считает также, что жителям ФРГ необходимо «делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов».
Ранее сообщалось, что Мария Захарова в резкой форме прокомментировала воспоминания президента Украины Владимира Зеленского о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым в 2019 году. Она назвала его интерпретацию «чудовищным бредом».