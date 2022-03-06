Захарова прокомментировала слова Зеленского о встрече с Лавровым в США

«Тогда в очереди ко мне подошел Лавров, и он сказал: «Господин Президент, я Министр иностранных дел». Я сказал: «Да, я Вас знаю, я смотрю телевизор». И он сказал: «Чего Вы хотите от России?» Тогда я сказал, что хочу просто правды, я спросил: «Это между нами?». Он сказал: «Да, конечно, это между нами». «Между нами я очень хотел бы, чтобы освободили наши территории, и отношения между странами вернулись лет на 10 назад. Потому что то количество друзей, которое там было, те отношения, которые у меня там были по бизнесу, с ребятами из России – этого ничего нет, это перечёркнуто, поколения забыты. «Про мир – это для всех, а между нами, – говорю, – Вы должны очень постараться, не кричать где-то, успокоить риторику, чтобы у нас получилось что-то». Лавров сказал, что он согласен, тут же взял телефон и позвонил на какое-то российское телевидение или радиостанцию и сказал: «Только что я разговаривал с Президентом Зеленским, и он готов идти на все наши условия». Вот ответ. Про путь этих людей. Они не готовы».