Захарова прокомментировала слова Зеленского о встрече с Лавровым в США

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала воспоминания Зеленского о беседе с Лавровым в 2019 году. Она назвала его интерпретацию «чудовищным бредом».
«Ни разу в жизни, ни до, ни после встречи с Зеленским, Сергей Лавров не звонил ни на какое телевидение или в другое СМИ, чтобы что-то рассказать в эфире. Это какой-то чудовищный бред», - написала Захарова в Telegram.
Она рассказала, что в сентябре 2019 года президент США устроил приём для глав делегаций Генассамблеи ООН. Туда съехались главы государств и министры иностранных дел. Они стояли «в своеобразной очереди, чтобы поздороваться с принимающей стороной» - Дональдом Трампом. В этой очереди Сергей Лавров обменялся парой реплик с Владимиром Зеленским.
На следующий день Сергей Лавров ограничился лишь фразой:
«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями. Главное, что Президент Украины это сказал».
«А теперь перечитайте придуманную Зеленским историю ещё раз и сравните с реальными цитатами, которые я привела. Кстати, они все есть в интернете. И так во всём из года в год со всеми представителями «киевского режима», - написала Захарова.
Ранее Зеленский озвучил свою версию тех событий:
«Тогда в очереди ко мне подошел Лавров, и он сказал: «Господин Президент, я Министр иностранных дел». Я сказал: «Да, я Вас знаю, я смотрю телевизор». И он сказал: «Чего Вы хотите от России?» Тогда я сказал, что хочу просто правды, я спросил: «Это между нами?». Он сказал: «Да, конечно, это между нами». «Между нами я очень хотел бы, чтобы освободили наши территории, и отношения между странами вернулись лет на 10 назад. Потому что то количество друзей, которое там было, те отношения, которые у меня там были по бизнесу, с ребятами из России – этого ничего нет, это перечёркнуто, поколения забыты. «Про мир – это для всех, а между нами, – говорю, – Вы должны очень постараться, не кричать где-то, успокоить риторику, чтобы у нас получилось что-то». Лавров сказал, что он согласен, тут же взял телефон и позвонил на какое-то российское телевидение или радиостанцию и сказал: «Только что я разговаривал с Президентом Зеленским, и он готов идти на все наши условия». Вот ответ. Про путь этих людей. Они не готовы».