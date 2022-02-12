Зюганов рассказал о сотнях заболевших депутатов Госдумы

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в интервью «Звезде» рассказал о своем хорошем самочувствии. Он упомянул о том, что в каждом кабинете Госдумы есть заболевшие коронавирусом. Всего их порядка 300 человек.

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«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. В Госдуме 300 больных. Нет ни одного кабинета, где бы не было [заболевших]», - рассказал видный российский политик.

Зюганов добавил, что причиной диспансеризации является не заболевание, а то, что ранее у него «были сложные операции».

«Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно»», - рассказал лидер партии.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Геннадия Зюганова.

«Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики», - сообщил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.