Зюганов рассказал о сотнях заболевших депутатов Госдумы

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в интервью «Звезде» рассказал о своем хорошем самочувствии. Он упомянул о том, что в каждом кабинете Госдумы есть заболевшие коронавирусом. Всего их порядка 300 человек.
«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. В Госдуме 300 больных. Нет ни одного кабинета, где бы не было [заболевших]», - рассказал видный российский политик.
Зюганов добавил, что причиной диспансеризации является не заболевание, а то, что ранее у него «были сложные операции».
«Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно»», - рассказал лидер партии.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации Геннадия Зюганова.
«Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики», - сообщил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.
Ющенко объяснил, что политика поместили в медицинское учреждение по совету врачей в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.