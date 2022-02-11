Геннадий Зюганов госпитализирован

В Москве госпитализирован лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы партии Александра Ющенко.
«Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики», - сообщил пресс-секретарь КПРФ.
По словам Ющенко, Зюганова поместили в больницу превентивно по совету врачей с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних нескольких лет оперативных медицинских вмешательств.
Представитель КПРФ пояснил, что у главы партии в последнее время были признаки простудного заболевания, и ему в силу своей работы приходится много общаться с людьми.
По предварительной информации, политик госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ).
Ранее стало известно о госпитализации в ЦКБ лидера ЛДПР Владимира Жириновского. СМИ сообщали, что состояние Жириновского оценивалось как критическое и он якобы был подключен к аппарату ИВЛ. Однако в Минздраве заявили, что его состояние «стабильное» и не требует экстренной терапии, а в ЛДПР пообещали, что он вскоре вернется к работе.