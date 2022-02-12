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39 минут назад

РИА «Новости»: Российские дипломаты начали покидать Украину

Илья Родин

Российские дипломаты начали постепенно возвращаться домой из Украины. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник.

РИА «Новости»: Российские дипломаты начали покидать Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», - заявил собеседник агентства.

По его мнению, в контексте современной политической повестки, в том числе, проводимой западными странами эвакуации сотрудников дипмиссий и предпринимателей, это «наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем».

Отмечается, что «на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс».

Ранее сообщалось о призывах иностранных дипломатов к эвакуации из Украины. Сотрудники американского посольства даже опубликовали на своем сайте дорожную карту со списком государств, через которые наиболее безопасно можно покинуть «находящуюся на грани войны страну».

О необходимости срочного возвращения домой заявили также Англия, Япония, Австралия, Германия.

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