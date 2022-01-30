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21 минуту назад

Посольство США выступило с обращением к американцам на Украине

Посольство США в Киеве опубликовало очередной призыв к американским гражданам покинуть Украину. Дипломаты разместили на официальном сайте дорожную карту со списком стран, через которые наиболее удобно и безопасно это осуществить.

Посольство США выступило с обращением к американцам на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», - сообщается на сайте.

Посольство предложило маршруты выезда из страны через Венгрию и Словакию. Также в списке Польша, Молдавия и Румыния. Выезд через Приднестровье запрещен.

Тем, кто находится на территории Украины, департамент предложил заполнить специальные онлайн формы. Они потребуются в случае необходимости связаться с тем или иным гражданином США.

О необходимости эвакуации заявили не только американские дипломаты. Сотрудников дипломатических миссий вывозят либо планируют вывезти Германия, Канада, Япония. А также Англия и Австралия.

В свою очередь, официальный Киев не видит причин для паники. К примеру, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба полагает, что это все «тонкости сложной дипломатической игры».

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