В России предрекли новое расширение НАТО

«А далее, как мы и предполагали, Америка попробует перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к РФ. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря», — подчеркнул Пушков.