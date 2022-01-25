В России предрекли новое расширение НАТО

США попробуют перейти к жесткому торгу по теме гарантий безопасности, которых требует Россия. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, раз Госдеп США не готов идти навстречу России по озвученным ею требованиям, то содержание будущего письменного ответа на запрос Москвы уже известно.
«А далее, как мы и предполагали, Америка попробует перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к РФ. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря», — подчеркнул Пушков.
Ранее представитель Госдепа США заявил, что Белый дом не собирается идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности пока не увидит ответных действий.