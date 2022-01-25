США отказались идти на уступки России по вопросам безопасности

Администрация США не собирается идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Штаты заявили, что переговоры сдвинутся с мертвой точки только на основе взаимных шагов. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, пишут РИА Новости.

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По его словам, любые предпринимаемые США шаги должны быть на взаимной основе. Никаких уступок России не будет, и это ключевой момент, подчеркнул Прайс. Он пояснил, что РФ также придется предпринять какие-то действия для обеспечения безопасности Европы.

Прайс рассказал, что перед тем, как принять какие-либо меры, Вашингтон проведет тщательные консультации с партнерами, в том числе и с Украиной. Согласно его заявлению, США «полностью транспарентны» с украинскими партнерами касаемо обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам взаимодействия с Россией.

Кроме того он отметил, что Белый дом в последние недели выбирал исключительно путь диалога и дипломатии в вопросе возможного роста напряженности вокруг Украины. Прайс подчеркнул, что США планируют продолжать придерживаться этой позиции, но при этом готовы к иному развитию событий.