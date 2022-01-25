США отказались идти на уступки России по вопросам безопасности

Администрация США не собирается идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Штаты заявили, что переговоры сдвинутся с мертвой точки только на основе взаимных шагов. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, пишут РИА Новости.
По его словам, любые предпринимаемые США шаги должны быть на взаимной основе. Никаких уступок России не будет, и это ключевой момент, подчеркнул Прайс. Он пояснил, что РФ также придется предпринять какие-то действия для обеспечения безопасности Европы.
Прайс рассказал, что перед тем, как принять какие-либо меры, Вашингтон проведет тщательные консультации с партнерами, в том числе и с Украиной. Согласно его заявлению, США «полностью транспарентны» с украинскими партнерами касаемо обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам взаимодействия с Россией.
Кроме того он отметил, что Белый дом в последние недели выбирал исключительно путь диалога и дипломатии в вопросе возможного роста напряженности вокруг Украины. Прайс подчеркнул, что США планируют продолжать придерживаться этой позиции, но при этом готовы к иному развитию событий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва потребовала от Вашингтона письменных ответов по каждому пункту проекта гарантий безопасности.