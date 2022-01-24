Путин поговорил с президентом Кубы на фоне слухов о размещении военных баз

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом говорится на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент Кубы поблагодарил российского коллегу гуманитарную помощь, за оказываемую республике, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. Политики обсудили координацию действий на международной арене «в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», а также заявили о желании укреплять отношения между Москвой и Гаваной.

Переговоры Путина и Бермудеса прошли на фоне слухов о размещении российских военных баз на Кубе. Эта информация не подтверждена, хотя замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал опровергать ее. Предполагается, что Россия может провести «мероприятия по линии Военно-морского флота», если США будут провоцировать ее. Таким мероприятием также считают размещение военных баз в Венесуэле.