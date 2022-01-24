В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
16 минут назад

Путин поговорил с президентом Кубы на фоне слухов о размещении военных баз

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин поговорил с президентом Кубы на фоне слухов о размещении военных баз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Кубы поблагодарил российского коллегу гуманитарную помощь, за оказываемую республике, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. Политики обсудили координацию действий на международной арене «в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», а также заявили о желании укреплять отношения между Москвой и Гаваной.

Зарубежные СМИ назвали блефом российские ракеты а Латинской Америке

Переговоры Путина и Бермудеса прошли на фоне слухов о размещении российских военных баз на Кубе. Эта информация не подтверждена, хотя замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал опровергать ее. Предполагается, что Россия может провести «мероприятия по линии Военно-морского флота», если США будут провоцировать ее. Таким мероприятием также считают размещение военных баз в Венесуэле.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал: нельзя забывать о том, что Куба и Венесуэла — это суверенные страны, и они сами вправе решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории.

Политика,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители