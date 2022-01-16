Песков объяснил присутствие российских войск у границы с Украиной

Россия держит войска рядом с Украиной из-за напряженной ситуации и недружелюбной атмосферы, созданной НАТО. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телекомпании CNN.

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«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», - сказал Песков (цитата по РИА «Новости»).

Песков также отметил, что НАТО является не «голубем мира и стабильности», а «орудием конфронтации».

«Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам», - заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

По его словам, в начале 90-х годов Михаил Горбачев согласился с объединением Германии. Было обещание с американской стороны не расширять НАТО на восток. Однако оно не было зафиксировано в юридически обязывающем документе.

В итоге военная инфраструктура НАТО начала все больше приближаться к границам России. Сейчас отношения РФ с НАТО подошли к красной линии из-за военной поддержки альянсом Украины.

Натовцы продвигают военную инфраструктуру на украинскую территорию, снабжают Киев оборонительными и наступательными вооружениями, готовят украинских военных.

«Это привело нас к красной линии, привело к ситуации, которую мы больше не можем терпеть», - сказал Песков.