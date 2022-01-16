"Россия больше не может мириться с вторжением НАТО на Украину"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не намерена безучастно наблюдать за тем, как НАТО заходит на территорию Украины. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью телеканалу CNN.

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По словам Пескова, Москва воспринимает НАТО как «орудие конфронтации», а не «орудие стабильности» в мире, и в связи с этим приближение сил альянса к своим границам считает угрозой своей нацбезопасности. Bз-за военной поддержки альянсом Украины отношения России с НАТО подошли к красной линии.

«Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины, не может с этим больше мириться», — сказал Песков.