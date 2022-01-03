Украинского режиссера задержали в Италии по запросу России

Евгений Лавренчук, главный режиссер Одесской оперы, был задержан в Неаполе по запросу РФ, информирует интернет-издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Олега Николенко.

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«В итальянском Неаполе по запросу России 17 декабря был задержан главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук. Сейчас украинец находится под стражей, ему предоставили адвоката».

Официальной причины задержания Лавренчука не называется. По данным СМИ, куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk Марианна Гудич-Палий сообщила, что режиссеру вменяют финансовые преступления, совершенные восемь лет назад, до его отъезда из России.

Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает Лавренчуку возможную помощь. Сообщается, что консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранительными органами, чтобы выяснить причины задержания Евгения Лавренчука и защитить его интересы. Сейчас в итальянском суде идет процесс рассмотрения российского экстрадиционного запроса.