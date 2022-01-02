В РФ отреагировали на заявление Финляндии по НАТО

«Думаю, что пока это всего лишь заявление. Дискуссии внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведутся давно, они были еще до украинского кризиса. Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в этом у них нет», — сказал Тимофеев.