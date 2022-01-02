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6 минут назад

В РФ отреагировали на заявление Финляндии по НАТО

Заявление властей Финляндии о возможном присоединении к НАТО является лишь риторикой, которую не стоит воспринимать всерьез, считает программный директор Российского совета по международным делам России Иван Тимофеев. Его слова приводит «РИА Новости».

В РФ отреагировали на заявление Финляндии по НАТО
Фото: EPAEPA

«Думаю, что пока это всего лишь заявление. Дискуссии внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведутся давно, они были еще до украинского кризиса. Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в этом у них нет», — сказал Тимофеев.

При этом по его словам, вступление Финляндии в альянс может помочь ей стать полноценной частью сообщества безопасности. И, безусловно, ухудшит отношения с Россией, что вызовет уже новые проблемы безопасности.

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«Пока это риторика, она не новая. Не думаю, что это стоит сейчас серьезно воспринимать», — заключил Тимофеев.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна обладает правом подать заявку на вступление в НАТО. На то же самое в своем новогоднем обращении также указал президент страны Саули Ниинисте.

Политика,Иван Тимофеев,НАТО,РИА Новости,
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