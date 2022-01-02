В РФ отреагировали на заявление Финляндии по НАТО

Заявление властей Финляндии о возможном присоединении к НАТО является лишь риторикой, которую не стоит воспринимать всерьез, считает программный директор Российского совета по международным делам России Иван Тимофеев. Его слова приводит «РИА Новости».
«Думаю, что пока это всего лишь заявление. Дискуссии внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведутся давно, они были еще до украинского кризиса. Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в этом у них нет», — сказал Тимофеев.
При этом по его словам, вступление Финляндии в альянс может помочь ей стать полноценной частью сообщества безопасности. И, безусловно, ухудшит отношения с Россией, что вызовет уже новые проблемы безопасности.
«Пока это риторика, она не новая. Не думаю, что это стоит сейчас серьезно воспринимать», — заключил Тимофеев.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна обладает правом подать заявку на вступление в НАТО. На то же самое в своем новогоднем обращении также указал президент страны Саули Ниинисте.