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16 минут назад

В Финляндии заговорили о возможности вступления в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в своем новогоднем обращении заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО. Об этом пишет финская телекомпания Yle.

В Финляндии заговорили о вступлении в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО и мы считаем ее реальной. Мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности», — заявила Марин.

Она также отметила, что Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с Европейским союзом.

В свою очередь программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев назвал заявление Марин «риторикой», которую «не стоит сейчас серьезно воспринимать».

«Я думаю, что пока это всего лишь заявление. Хотя дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведется давно», - заметил он.

При этом, по мнению эксперта, какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии сейчас нет.

Названо главное преимущество России в войне с НАТО

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. Согласно проекту договора России и НАТО, стороны «исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников», также альянс берет на себя «обязательства, исключающие дальнейшее расширение, в том числе присоединение Украины, а также других государств».

После чего пресс-служба Минобороны Эстонии по итогам встречи в видеоформате глав военных ведомств Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии заявила о том, что «с требованиями Российской Федерации государства Запада не могут согласиться ни при каких условиях».

Армия,Иван Тимофеев,Министерство обороны,НАТО,МИД,ЕС,
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