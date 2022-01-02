Названа причина увольнения Путиным генерала СКР

Президент России Владимир Путин уволил из Следственного комитета генерал-майора юстиции Рустама Габдулина по его собственному желанию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».
По данным издания, информация об увольнении следователя по особо важным делам, занимавшегося в том числе и расследованием трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», массового убийства в Пермском университете и «болотного дела», была опубликована в Telegram-канале адвоката Сергея Бадамшина.
При этом на портале официальных правовых актов и на сайте Кремля соответствующий указ не появился, но сам генерал-майор юстиции разослал выдержку из него знакомым.
Источники издания рассказали, что рапорт об отставке Рустам Габдулин подал еще в начале декабря, удовлетворен он был перед Новым годом. При этом прошение не было связано с какими-либо конфликтами. Следователь «просто решил сменить род деятельности» и, возможно, в ближайшее время станет адвокатом, пояснили они.
Ранее суд вынес приговор по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Суд приговорил гендиректора компании-собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову к 14 годам лишения свободы, главу торгового центра Надежду Судденок к 13,5 годам, а руководителя тушения пожара Андрея Бурсина — к 6 годам колонии.