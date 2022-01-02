Названа причина увольнения Путиным генерала СКР

Президент России Владимир Путин уволил из Следственного комитета генерал-майора юстиции Рустама Габдулина по его собственному желанию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Фото: СКР СКР

По данным издания, информация об увольнении следователя по особо важным делам, занимавшегося в том числе и расследованием трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», массового убийства в Пермском университете и «болотного дела», была опубликована в Telegram-канале адвоката Сергея Бадамшина.

При этом на портале официальных правовых актов и на сайте Кремля соответствующий указ не появился, но сам генерал-майор юстиции разослал выдержку из него знакомым.

Источники издания рассказали, что рапорт об отставке Рустам Габдулин подал еще в начале декабря, удовлетворен он был перед Новым годом. При этом прошение не было связано с какими-либо конфликтами. Следователь «просто решил сменить род деятельности» и, возможно, в ближайшее время станет адвокатом, пояснили они.