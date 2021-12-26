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16 минут назад

Столтенберг предложил провести переговоры России и НАТО 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать заседание совета Россия - НАТО 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

Столтенберг предложил провести переговоры России и НАТО 12 января
Фото: ReutersReuters

«Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», - сообщили в пресс-службе альянса.

Известно, что в Брюсселе 12 января будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов.

В воскресенье, 26 декабря, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что сроки и формат заседания Совета Россия - НАТО, а также состав российской делегации находятся в проработке. По его словам, «принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО и США «приперли Россию к такой линии, что дальше двигаться некуда».

«Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!» - сказал российский лидер.

По словам президента, ракетные системы НАТО, которые могут появиться на Украине, имеют четыре-пять минут подлетного времени до Москвы.

Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО. В них содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток.

В МИД РФ отметили, что отказ НАТО и США от данных договоренностей приведет к новому витку конфронтации.

Политика,Йенс Столтенберг,Александр Грушко,Владимир Путин,Генштаб,НАТО,МИД,
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