«Остановитесь!»: Путин указал НАТО на опасную черту

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО приперли Россию «к такой линии, что дальше двигаться некуда». Его слова приводит РИА «Новости»
«Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!» - сказал российский лидер в эфире канала «Россия 1».
Путин отметил, что ранее уже говорил о «красных линиях», через которые нельзя переходить. По словам президента, ракетные системы, которые могут появиться на Украине, имеют четыре-пять минут подлетного времени до Москвы.
«Ну, куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь!» - заявил глава государства.
Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО. В них содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток.
В МИД РФ отметили, что отказ НАТО и США от данных договоренностей приведет к новому витку конфронтации.