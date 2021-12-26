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22 минуты назад

«Остановитесь!»: Путин указал НАТО на опасную черту

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО приперли Россию «к такой линии, что дальше двигаться некуда». Его слова приводит РИА «Новости»

«Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!» - сказал российский лидер в эфире канала «Россия 1».

Путин отметил, что ранее уже говорил о «красных линиях», через которые нельзя переходить. По словам президента, ракетные системы, которые могут появиться на Украине, имеют четыре-пять минут подлетного времени до Москвы.

«Ну, куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь!» - заявил глава государства.

Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО. В них содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток.

В МИД РФ отметили, что отказ НАТО и США от данных договоренностей приведет к новому витку конфронтации.

Перечислены красные линии России в отношениях с Украиной

Политика,Видео,Владимир Путин,НАТО,МИД,РИА Новости,
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