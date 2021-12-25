Названа роковая ошибка Горбачева в борьбе с Ельциным

Члены ГКЧП должны были объяснить народу, что первый президент России Борис Ельцин вынудил президента СССР Михаила Горбачева согласиться с новым союзным договором между советскими республиками. Вместо этого они показывали «танцующих лебедей», заявил бывший секретарь ЦК КПСС, доктор историческим наук, профессор Владимир Калашников.

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«Если бы члены ГКЧП вместо того, чтобы показывать „танцующих лебедей“, объяснили народу, что Ельцин вынудил Горбачева согласиться на проект, который противоречил итогам мартовского референдума [о сохранении СССР] уже своим названием „Договор о Союзе Суверенных Государств“, исход этой акции получился бы иным. Судьбу страны решили несколько тысяч москвичей, которые вышли к Белому дому, полагая, что они защищают демократию против путчистов», — цитирует Владимира Калашникова Lenta.ru.

Экс-секретарь ЦК КПСС считает, что это был «психологический проигрыш» ГКЧП. Компенсировать его можно было только с помощью штурма Белого дома и последующего ареста Ельцина, добавил Калашников. Однако никто из членов ГКЧП не захотел взять на себя такую ответственность.

В том же интервью Калашников рассказал, что Горбачев мог арестовать Ельцина с помощью КГБ Белоруссии. По его мнению, Ельцин «подставился незаконным Беловежским сговором». КГБ Белоруссии готово было выполнить любой приказ Горбачева — чекисты ждали команды, потому что понимали, что договор об СНГ был «концом великой державы», рассказал Калашников.