«Стороны задали высокую планку переговорам, причем первыми такую планку решили задать американцы. То есть вся эта кампания, мол, Россия готовится напасть на Украину и так далее, это, конечно, была подготовка к этим переговорам. Кроме всего прочего. Ну и, естественно, был ответный ход: требование со стороны России все-таки ограничить движение НАТО на восток. У каждой из сторон очень серьезная позиция... Всегда находится определенный компромисс. Иначе какой смысл был бы разговаривать, если нет готовности найти какой-то компромисс? Но этот компромисс, если о нем объявят публично, может и в той, и в другой стране рассматриваться как сдача позиций. Поэтому, я думаю, компромисс будет достигнут, но вряд ли он будет публично озвучен», - сказал эксперт.