Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе грядущих переговоров достигнут определенных компромиссов, но при этом не станут объявлять о них публично. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Стороны задали высокую планку переговорам, причем первыми такую планку решили задать американцы. То есть вся эта кампания, мол, Россия готовится напасть на Украину и так далее, это, конечно, была подготовка к этим переговорам. Кроме всего прочего. Ну и, естественно, был ответный ход: требование со стороны России все-таки ограничить движение НАТО на восток. У каждой из сторон очень серьезная позиция... Всегда находится определенный компромисс. Иначе какой смысл был бы разговаривать, если нет готовности найти какой-то компромисс? Но этот компромисс, если о нем объявят публично, может и в той, и в другой стране рассматриваться как сдача позиций. Поэтому, я думаю, компромисс будет достигнут, но вряд ли он будет публично озвучен», - сказал эксперт.
Путин и Байдена проведут переговоры 7 декабря по защищенной видеосвязи и в закрытом режиме, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, главы государств обсудят двусторонние отношения, реализацию женевских договоренностей, также переговорят относительно ситуации на Украине и продвижения сил НАТО к российским границам.