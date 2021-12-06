В Кремле назвали дату переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байдена проведут переговоры 7 декабря по защищенной видеосвязи и в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Первая двусторонняя встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. В ходе переговоров президенты договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам помощника российского президента Юрия Ушаков, повестка предстоящего 7 декабря разговора лидеров России и США станет продолжением женевских переговоров. Президенты обсудят «неудовлетворительную» ситуацию в двусторонних отношениях, обстановку в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине. Кроме того, будет затронут вопрос стратегической стабильности.

«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция. Это будет конференция по защищенной видеосвязи», - пояснил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, беседа двух президентов пройдет около 18.00 по московскому времени, при этом прямого эфира не будет.

«Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но, разумеется, это будут только первые кадры... Все общение будет производиться в закрытом режиме», - пояснил он.