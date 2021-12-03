В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
6 минут назад

Песков ответил на вопрос о защите президента из-за омикрон-штамма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока в Кремле не приняли никаких решений об усилении мер безопасности Владимира Путина и ограничениях для сотрудников Кремля на фоне возможного появления омикрон-штамма коронавируса в стране. Его слова приводит «ТАСС».

Песков ответил на вопрос о защите президента из-за омикрон-штамма
Фото: ТАССТАСС

Ранее у двух россиян прилетевших из Южно-Африканской республики, родоначальника омикрона, выявили положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, но ее штамм пока не установили.

«Пока нет решений», — сказал Песков, отвечая на вопрос.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что усиление мер в целом по стране в случае выявления подтвержденных случаев омикрона не является «прерогативой Кремля».

Накануне сообщалось, что новый штамм коронавируса зафиксировали в Финляндии, находящейся в 300 километрах от Санкт-Петербурга.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители