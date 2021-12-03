Песков ответил на вопрос о защите президента из-за омикрон-штамма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока в Кремле не приняли никаких решений об усилении мер безопасности Владимира Путина и ограничениях для сотрудников Кремля на фоне возможного появления омикрон-штамма коронавируса в стране. Его слова приводит «ТАСС».

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Ранее у двух россиян прилетевших из Южно-Африканской республики, родоначальника омикрона, выявили положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, но ее штамм пока не установили.

«Пока нет решений», — сказал Песков, отвечая на вопрос.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что усиление мер в целом по стране в случае выявления подтвержденных случаев омикрона не является «прерогативой Кремля».