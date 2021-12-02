«Омикрон»-штамм подобрался к границам России

Первый человек, инфицированный омикроном, оказался жителем Хельсинки, вернувшимся из Швеции. Вирус обнаружили в тесте гражданина Финляндии, сделанном 30 ноября. По данным издания, у зараженного наблюдаются легкие симптомы болезни — он имеет две вакцины от коронавируса.

Также на проверку в качестве потенциальных носителей омикрона медики Финляндии проверяют сейчас членов семьи инфицированного и еще шесть человек, с которыми он находился в тесном контакте. Результаты их тестов еще ожидаются, но известно, что люди, с которыми у зараженного был тесный контакт, использовали меры защиты, в частности маски.