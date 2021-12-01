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34 минуты назад

Глава ВОЗ заявил о выявлении «омикрона» в 23 странах

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса выявили уже в 23 странах. Его слова приводит «РИА Новости».

Глава ВОЗ заявил о выявлении «омикрона» в 23 странах
Фото: ReutersReuters

«Минимум 23 страны сообщили о присутствии "омикрон"-штамма коронавируса, и это число, несомненно, будет расти», — сказал Гебрейесус.

Кроме того, глава ВОЗ считает, что полный запрет на международные поездки не станет помехой для распространения новой инфекции.

«В связи с этим мы продолжаем призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения, социальной сфере и обеспечить, чтобы люди из группы риска и уязвимые во всех государствах полностью вакцинировались, немедленно», — отметил Гебрейесус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России новый штамм коронавируса пока не был выявлен. Но меры по предотвращению его быстрого распространения в стране уже начали принимать, в частности с 72 до 48 часов сократили срок действия ПЦР-теста, а также организовали бесплатное тестирование прибывающих из рисковых стран в аэропортах.

В мире,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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