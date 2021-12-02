Захарова посмеялась над словами Нуланд о россиянах

«Приходят сказочные новости: украинские "источники" сообщили о том, как Кулеба с Блинкеном поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», — написала Захарова.