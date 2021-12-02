Захарова посмеялась над словами Нуланд о россиянах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале высмеяла слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о желающих жить на Украине россиянах, назвав их интеллектуальной дисфункцией.
«Приходят сказочные новости: украинские "источники" сообщили о том, как Кулеба с Блинкеном поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», — написала Захарова.
Слова, на которые ссылается представитель МИД России, Нуланд сказала в ходе Киевского форума по безопасности.
Замгоссекретаря утверждала, что россияне «хотят видеть в своей стране некоторые события, произошедшие на Украине». Также Нуланд обещала России «небывалые» санкции, если в Москве предпримут шаги по дестабилизации на Украине.