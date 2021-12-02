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46 минут назад

Виктория Нуланд: «Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как Украина»

Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на Киевском форуме безопасности.

Нуланд: «Многие россияне мечтают жить в такой стране, как Украина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас», - цитирует Нуланд РИА «Новости».

Заместитель госсекретаря также считает, что многие россияне хотели бы видеть в своей стране события, происходящие на Украине.

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В ходе выступления Нуланд также рассказала, когда Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз. По ее словам, Украина сама прокладывает себе путь в НАТО и ЕС, проводя реформу в области «всей системы, экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией». Когда эти реформы будут завершены, Украина сможет стать членом международных альянсов.

Ранее Виктория Нуланд пообещала России «небывалые» санкции, если в Москве предпримут шаги по дестабилизации на Украине.

В мире,Виктория Нуланд,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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