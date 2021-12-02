Нуланд: «Многие россияне мечтают жить в такой стране, как Украина»

Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина . Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд , выступая на Киевском форуме безопасности.

«Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас», - цитирует Нуланд РИА «Новости» .

Заместитель госсекретаря также считает, что многие россияне хотели бы видеть в своей стране события, происходящие на Украине.

В ходе выступления Нуланд также рассказала, когда Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз. По ее словам, Украина сама прокладывает себе путь в НАТО и ЕС, проводя реформу в области «всей системы, экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией». Когда эти реформы будут завершены, Украина сможет стать членом международных альянсов.