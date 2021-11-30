«Опасные игры»: политолог о дипломатическом кризисе в отношениях РФ и США

«Рано или поздно это закончится. Либо после войны, либо не начиная ее. Все, что сейчас делают американцы - это дипломатическое приготовление к войне. Другое дело, что никто не хочет эту войну затевать, но хотят проводить все предварительные мероприятия. Дескать таким образом "оказывать давление со всех сторон". Как раньше говорили в питерском дворе: "На слабо". У кого первого глаз моргнет или коленки дрогнут. Но это опасные игры. В том смысле, что у нас-то коленки не дрогнут, это понятно. И чем это для всех закончится тоже понятно.



Американцы не учат историю. Они и раньше не славились глубоким фундаментальным образованием, особенно историческим. И в этом смысле имеет место быть серьезное искажение восприятия реальности. Изучая историю, они бы поняли, что самая большая и богатая страна в мире, сколько существует (более тысячи лет), никогда, никем, ни при каких обстоятельствах не завоевывалась. Хотя одно время Россия вела войны не прерываясь, а иногда - по несколько сразу.



Американцам кажется, что они оказывают "гениальное" давление в разрешении своих интересов. Но смысл в том, что реальность вокруг изменилась, обстоятельства изменились, статус доминирующей страны, как выражаются в США, утрачен, а эти попытки "провернуть фарш обратно", повернуть время вспять приводят к подобным искажениям, таким странноватым действиям. Они совершенно точно обостряют и без того напряженные отношения, углубляют кризис, доводят отношения до беспрецедентно низкой точки, до дна. И в итоге я не знаю, к чему это приведет. С другой стороны, я убежден, что воевать никто не готов и не хочет. Какое-то понимание, что это для всех закончится плохо, наверное, еще остается.



Рассчитывать на то, что ситуация каким-то образом разрешится, - будь то благодаря встрече президентов или каким-то другим "чудесным" образом - мне кажется, сегодня не приходится. И нашим дипломатам, действительно, не позавидуешь. Потому что как дипломаты они обязаны "отбывать номер", они же не могут просто встать и уйти. Даже когда над ними издеваются.



Сегодня над нашим дипломатическим корпусом происходит издевательство. Это не только высылка. Семьям дипломатов не продлевали визы. Было время, когда они не могли поехать домой - здесь их бабушки, дедушки помирали, в том числе и от ковида, а они просто приехать на похороны не могли.



Здесь нужно либо сидеть, терпеть и ждать, когда что-то изменится, или же предпринимать симметричные или ассиметричные меры. Часто в дипломатии принимают зеркальные меры, но, учитывая сегодняшние обстоятельства, мне кажется возможным принятие ассиметричных мер. Не столько зеркальных, сколько красноречивых и весьма болезненных», - отметил Мартынов.