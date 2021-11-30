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22 минуты назад

Антонов обвинил Госдеп в искажении фактов по отъезду дипломатов из США

Вашингтон искажает факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.

Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет о фактическом их выдворении. Так по требованию Госдепартамента США 27 российских дипломатических работников, чей срок пребывания ограничен американским внешнеполитическим ведомством, должны будут покинуть страну 30 января 2022 года. Как сообщила официальный представитель Госдепа Джалина Портер, Вашингтон, ограничивая срок пребывания дипломатов из России тремя годами, стремится к «большему паритету». По ее словам, изначально такой срок установил МИД России.

Антонов заявил, что в госдепартаменте «лукавят», чтобы ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. «Дело обстоит с точностью до наоборот», — заявил российский посол.

Как отметил дипломат, именно Госдеп США в декабре прошлого года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок российских сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Портер подчеркнула, что отъезд домой дипломатов РФ не является высылкой, речь идет лишь об окончании срока их пребывания на американской территории.

Политика,Анатолий Антонов,МИД,Госдеп США,РИА Новости,
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