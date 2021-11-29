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В Госдуме призвали снова закрыть границы России

Lenta.ru
1 час назад

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов заявил о необходимости снова закрыть границы РФ из-за нового штамма COVID-19. Об это пишет URA.RU.

«Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Прямого лекарства нет», — призвал политик и отметил, что другого выхода из сложившейся ситуации он не видит.

Кроме того, эксперт добавил, что Россия должна оказать помощь государствам, в которых зафиксированы первые подтвержденные случаи заражения новым штаммом.

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«Надо готовиться к тому, что нужно противостоять в медицинском плане, чтобы бороться с этим штаммом. Он опасный, коварный. Тем не менее, ученые считают, что вакцину можно модернизировать», — подчеркнул Тумусов.
Политика,Видео,Федот Тумусов,Госдума,МИД,РИА Ura.ru,
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