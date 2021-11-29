Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов заявил о необходимости снова закрыть границы РФ из-за нового штамма COVID-19. Об это пишет URA.RU.
«Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Прямого лекарства нет», — призвал политик и отметил, что другого выхода из сложившейся ситуации он не видит.
Кроме того, эксперт добавил, что Россия должна оказать помощь государствам, в которых зафиксированы первые подтвержденные случаи заражения новым штаммом.