«Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Прямого лекарства нет», — призвал политик и отметил, что другого выхода из сложившейся ситуации он не видит.