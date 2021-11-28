В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Пушков отреагировал на матерное высказывание Гордона о Зеленском

Елена Прошина
1 час назад

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал нецензурную фразу украинского журналиста Дмитрия Гордона о президенте Украины Владимире Зеленском. Свое мнение он изложил в Telegram-канале.

Пушков отреагировал на матерное высказывание Гордона о Зеленском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека, что всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. Украинцы сами себя обманули! Как всегда, на Украине. А почему? А потому что нет на Украине зрелой элиты», - написал Пушков.

По мнению Пушкова, Украина имеет того президента, которого заслуживает.

Напомним, что 26 ноября журналист Дмитрий Гордон в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера нецензурно высказался о политике президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он сказал, что и его, и всех украинцев обманули.

Политика,Дмитрий Гордон,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители