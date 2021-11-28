Пушков отреагировал на матерное высказывание Гордона о Зеленском

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал нецензурную фразу украинского журналиста Дмитрия Гордона о президенте Украины Владимире Зеленском. Свое мнение он изложил в Telegram-канале.
«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека, что всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. Украинцы сами себя обманули! Как всегда, на Украине. А почему? А потому что нет на Украине зрелой элиты», - написал Пушков.
По мнению Пушкова, Украина имеет того президента, которого заслуживает.
Напомним, что 26 ноября журналист Дмитрий Гордон в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера нецензурно высказался о политике президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он сказал, что и его, и всех украинцев обманули.