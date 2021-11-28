Пушков отреагировал на матерное высказывание Гордона о Зеленском

«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека, что всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. Украинцы сами себя обманули! Как всегда, на Украине. А почему? А потому что нет на Украине зрелой элиты», - написал Пушков.